Adecco finalise la cession de sa filiale américaine Soliant Health

La vente de cette filiale, qui propose majoritairement des postes d'infirmières mais aussi de pharmaciens, de médecins ou de thérapeutes , doit dégager un gain qui sera comptabilisé dans les résultats du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2019, a précisé le groupe suisse.

Adecco, qui compte notamment l'américain Manpower et le néerlandais Randstad parmi ses principaux concurrents, fera le point sur l'utilisation des gains retirés de l'opération lors de la publication de ses résultats annuels, le 26 février.

Recentrage sur les marques internationales complémentaires

En novembre, le groupe suisse avait indiqué qu'il souhaitait vendre Soliant Health afin de se recentrer sur ses marques internationales dont les activités sont complémentaires, à l'image de ses filiales General Assembly, spécialisée dans la formation et la remise à niveau de compétences numériques, et Modis, centrée sur les recrutements dans l'ingénierie et les services numériques.