Airbnb relève d'environ 25% le prix de son IPO

Selon le Wall Street Journal, le groupe américain devrait annoncer qu'il relève d'environ 25% sa fourchette du prix d'introduction de son action. Fixé au départ à une fourchette se situant entre 44 et 50 dollars par titre, le prix serait porté à entre 56 et 60 dollars l'action.

Pour rappel, Airbnb prévoit d’émettre 51,9 millions d’actions. De quoi lui permettre de lever entre 2,9 et 3,1 milliards de dollars. À ce prix relevé de l'introduction du titre, le champion de la "gig economy", qui sera coté sous le symbole "ABNB", pourrait atteindre une valorisation en bourse de 42 milliards de dollars. Une bonne nouvelle pour le Nasdaq qui devrait assister à la plus importante IPO depuis l'arrivée de Facebook en 2012.

Sofina dans le coup

L'arrivée d'Airbnb sur le Nasdaq devrait être le point d'orgue d'une année faste. Une année record même, puisque plus de 141 milliards de dollars ont été levés en 2020 à la Bourse de New York.

Une autre IPO

La start-up, propulsée sur le devant de la scène par les mesures de restriction de l'activité provoquées par la pandémie de Covid-19, a relevé, elle aussi, sa fourchette de prix unitaire d'entrée en bourse à entre 90 et 95 dollars l'action, contre entre 75 et 85 dollars. Le livreur de repas et de courses à domicile viserait alors une valorisation de plus de 30 milliards de dollars.