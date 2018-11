Alibaba va créer 3.000 emplois et vendre les PME belges en Chine

Un hub aussi pour les PME belges vers la Chine

La date pour la signature définitive de l’accord entre l’aéroport de Liège et les responsables de Cainiao devrait intervenir le 14 décembre, le jour même où le gouvernement fédéral et les patrons d’Alibaba signeront à Bruxelles un important deal. Cet accord de haut niveau concerne l’initiative eWTP déjà abordée entre le Premier ministre Charles Michel et Jack Ma , le patron d’Alibaba, lors de leur rencontre en juillet.

FedEx bredouille

"Plus on avance, plus les aéroports se ferment au vol de nuit. C’est l’atout de Liège et FedEx le sait. Ils ne peuvent pas partir."

Si les choses semblent reprendre leur cours normal, cette bisbrouille pourrait laisser des traces à Liège même si la crainte de voir FedEx plier bagages est peu crédible. "Plus on avance, plus les aéroports se ferment au vol de nuit. C’est l’atout de Liège et FedEx le sait. Ils ne peuvent pas partir. Mais il n’est évidemment pas possible de bloquer le développement d’un aéroport et réserver les 110 hectares qu’exigent FedEx dans le cadre de son projet d’expansion d’ici 2040 pour les voir simplement doubler", estime un observateur. Le conseil d’administration de l’aéroport a d’ailleurs mandaté Luc Partoune jeudi soir pour qu’il poursuive les discussions pour le développement de FedEx à Liège. De quoi présager une cohabitation entre FedEx et Alibaba.