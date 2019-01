Amazon déçoit avec ses prévisions, l'action baisse

Amazon Web Services (AWS), les activités de "cloud" du groupe et véritable vache à lait du géant technologique, a rapporté davantage que prévu par les analystes, avec 7,4 milliards de chiffre d'affaires trimestriel (+45%). Surtout, son bénéfice opérationnel a grimpé en flèche, à 2,17 milliards de dollars (+60%).

Amazon est leader du marché, devant Microsoft et Google. Ces performances dans cette activité porteuse et bien plus rentable que la vente en ligne, ont permis au groupe américain de dégager un bénéfice net total en hausse de près de 65% à 3 milliards de dollars (2,6 milliards d'euros) au dernier trimestre 2018.