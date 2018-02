Après l'OPA sur Realdolmen, à qui le tour?

La société belge Realdolmen va intégrer le groupe français GFI. C’est la cinquième OPA de l’année en Bourse de Bruxelles. Mais peut-être pas la dernière.

To get there, together (y parvenir, ensemble). La devise dont s’est doté Realdolmen est judicieuse puisque la société belge va désormais suivre les pas du français GFI Informatique. Ce dernier va lancer une offre publique d’acquisition (OPA) amicale sur les actions de Realdolmen à un prix de 37 euros par titre, ont annoncé les deux groupes ce vendredi matin, ce qui a fait bondir le cours de Realdolmen en Bourse.

Dix ans après la fusion entre Real Software et Dolmen, une nouvelle transformation attend donc la société belge de services informatiques. Mais cette fois-ci, il s’agit d’intégrer un groupe bien plus large puisque GFI Informatique pèse plus de 500 millions d’euros à la Bourse de Paris, contre moins de 200 millions pour Realdolmen à Bruxelles.

"Cette opération ouvre l’accès à un écosystème international nouveau et élargi". Marc De Keersmaecker Directeur général de Realdolmen

Le groupe français a par ailleurs réalisé un chiffre d’affaires annuel de 1,13 milliard d’euros l’an dernier, tandis que celui de Realdolmen devrait être de l’ordre de 250 millions d’euros pour son exercice 2017-2018 qui se clôturera fin mars.

Marc De Keersmaecker, le directeur général de Realdolmen, se réjouit de voir sa société intégrer un ensemble plus grand: "Cette opération ouvre l’accès à un écosystème international nouveau et élargi", explique-t-il dans un communiqué publié ce vendredi.

"Solide free cash flow"

Realdolmen, qui emploie près de 1.400 spécialistes de l’informatique, va donc entrer dans une autre dimension en rejoignant GFI et ses quelque 15.000 employés. L’opération se concrétisera si le groupe français parvient à contrôler 75% du capital de la société belge au terme de la période de l’OPA. La transaction est estimée à 196 millions d’euros.

"Nous anticipions que Realdolmen générerait un solide free cash flow (flux de trésorerie disponible, ndlr) dans les années à venir." Guy Sips Analyste de KBC Securities

Les deux plus grands actionnaires de Realdolmen, la famille Colruyt, qui détient aux alentours de 13% du capital, et Quaeroq, qui en possède quelque 9%, se sont déjà engagés à apporter leurs parts, pour un total de 21,94% du capital.

Dans une note publiée vendredi, Guy Sips, analyste de KBC Securities, unique courtier à suivre Realdolmen, souligne que le prix de l’offre correspond à l’objectif de cours qu’il avait fixé en janvier, assorti d’un conseil d’achat.

"Nous anticipions que Realdolmen générerait un solide free cash flow (flux de trésorerie disponible, ndlr) dans les années à venir", indique l’analyste. Si le groupe belge avait continué sa route seul, KBC Securities voyait son chiffre d’affaires atteindre 262 millions d’euros lors de l’exercice 2019-2020, avec une marge de résultat opérationnel récurrent de l’ordre de 5,6%. Ces perspectives engageantes ont probablement mis en appétit GFI.

Cinquième OPA de 2018

Plusieurs autres OPA ont animé la Bourse de Bruxelles depuis le début de l’année. Chaque fois, ce sont des groupes étrangers qui se sont intéressés aux sociétés cotées en Belgique.

Premièrement, le 5 janvier, le japonais Takeda avait fait part de son intention d’acquérir la biotech TiGenix, une opération toujours en cours.

Deuxièmement, trois jours plus tard, on apprenait l’intérêt du danois Novo Nordisk pour la biotech Ablynx, offre que cette dernière avait rejetée, la jugeant insuffisante.

Troisièmement, quelques semaines plus tard, c’était au tour du français Sanofi de se présenter au guichet d’Ablynx avec une offre nettement supérieure, accueillie cette fois favorablement par la direction de la société. Novo Nordisk avait alors jeté l’éponge.

Et quatrièmement, mi-janvier, la société immobilière néerlandaise Vastned Retail avait décidé de retirer sa filiale belge Vastned Retail Belgium de la cote bruxelloise dans le but d’économiser les frais liés à cette cotation, avait-elle indiqué.

L’OPA de GFI sur Realdolmen est donc la cinquième de l’année. Mais peut-être pas la dernière.

Bientôt d’autres offres?

Plusieurs valeurs belges restent "opéables", selon KBC Securities qui avait publié fin 2017 une liste des cibles potentielles où on retrouvait… Realdolmen. Parmi les autres noms cités, on retrouve notamment les télécoms Proximus, Telenet et Orange Belgium, ainsi que les biotechs Galapagos, Biocartis et MDxHealth, mais aussi UCB, IBA, Recticel ou encore Roularta. Liste non exhaustive…