Après l'atterrissage forcé, Claim it reprend son envol

Nouveau départ pour Claim it, cette société qui aide les passagers des compagnies aériennes confrontés à des retards ou à des annulations de vols. L’homme d’affaire Ralph Pais, qui avait créé la compagnie en 2012 et qui en était le CEO, a racheté le fonds de commerce de Claim it au curateur. Depuis lundi, les activités ont repris et les clients peuvent à nouveau introduire leur demande d’indemnisation via le site internet de Claim it. Contacté lundi, Ralph Pais nous a confirmé être le repreneur du fonds de commerce. "Nous continuerons à représenter les intérêts des passagers qui ont été confrontés à des retards importants ou à l’annulation de leur vol auprès des compagnies aériennes", nous a-t-il déclaré. "Le soutien moral et les messages encourageants que nous avons reçu des consommateurs individuels et des organisations de consommateurs au cours des derniers jours nous font chaud au cœur. Ce soutien m’a amené à décider de continuer avec Claim it sous forme d’une organisation allégée et à poursuivre la lutte contre les compagnies aériennes", nous a encore précisé Ralph Pais.