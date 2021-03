Après le départ du CEO, le conseil de bpost est-il fragilisé?

François Cornelis (à g.) face à Jean-Paul Van Avermaet, au siège de bpost, il y a un an: le passé du second l'y a rattrapé.

Le gouvernement fédéral a pris la main dans l'affaire Van Avermaet chez bpost alors que son conseil d'administration tardait à ses yeux à agir. La fin de la saga?

Le licenciement de son CEO Jan-Paul Van Avermaet laissera-t-il des traces au conseil d'administration de bpost? Pas impossible, car la décision a été prise à l'issue d'un processus complexe, où l'on a vu par moments un conseil divisé et une ministre de tutelle, disons, irritée. Si la vice-Première ministre et ministre des Entreprises publiques Petra De Sutter (Groen) s'est résolue à demander au Premier Alexander De Croo de convoquer un "kern" pour approuver la recommandation de licenciement, c'est parce qu'elle aura estimé que le conseil de bpost ne prenait pas toutes ses responsabilités.

Le principal grief formulé à l'encontre de Jean-Paul Van Avermaet, le seul qui semble inattaquable parmi les différents manquements évoqués ces dernières semaines, est son "manque de transparence". La formule recouvre son attitude face aux informations qu'il détenait lui-même quant à l'enquête de l'Autorité belge de la concurrence (reprise à leur niveau par le département de la Justice américain et le FBI) sur des soupçons d'entente sur les prix quand il dirigeait G4S: à plusieurs reprises, il aurait tu ou caché une partie de ces infos au conseil de bpost. Ce serait sur cette base-là que Petra De Sutter aurait fondé sa résolution.

Mauvais timing

D'où la question: le conseil de bpost n'aurait-il pas dû y songer plus tôt, en particulier en juin 2020 quand il eut pris connaissance des soupçons pesant sur son CEO et des conséquences concrètes dans son travail au quotidien (l'impossibilité d'encore se rendre aux États-Unis, auprès de la filiale Radial)? Son comité de nomination et de rémunération, qui avait proposé le nom de Jean-Paul Van Avermaet à l'automne 2019 pour remplacer Koen Van Gerven, a-t-il joué son rôle? Des dissensions étaient en tout cas apparues au sein du conseil, certaines voix y réclamant le départ du CEO. Sans réussir à ébranler la confiance de leurs collègues, dont celle de leur président François Cornelis.

Des avancées dans l'enquête de la concurrence et deux rapports demandés par la ministre elle-même sur la situation du CEO d'un point de vue juridique, auraient cimenté sa décision.

La ministre a donc pris les choses en mains parce que le conseil continuait de ne pas bouger. Pourquoi maintenant? Des avancées dans l'enquête de la concurrence et, selon certaines sources bien informées, deux rapports demandés par la ministre sur la situation du CEO d'un point de vue juridique, auraient cimenté sa décision.

François Cornelis a fait un échange avec Laurent Levaux, qu'il remplace dorénavant au comité stratégique.

Depuis, le directeur Dirk Tirez a été nommé CEO ad interim. Et le comité de nomination de bpost a été remanié, a révélé De Tijd: l'administrateur représentant l'État Laurent Levaux y a remplacé... François Cornelis (indépendant).

D'aucuns y voient le signe que la position de ce dernier serait désormais menacée: s'il ne siège plus dans ce comité essentiel, c'est qu'il ne jouit plus de toute la confiance de l'actionnaire principal, entend-on. Sauf que François Cornelis a fait un échange avec Levaux, qu'il remplace dorénavant au comité stratégique: un "switch" destiné à respecter les équilibres linguistiques et entre indépendants et administrateurs nommés par l'État au comité de nomination. Il y avait dans ce dernier trois indépendants pour un étatique, ce sera deux et deux. On peut néanmoins se demander pourquoi ce mouvement maintenant?

Le mandat de François Cornelis court jusqu'en mai 2023. Dans le vaste pow-wow sur les nominations politiques, le gouvernement fédéral a déjà discuté de la nomination du futur président du conseil à cette date et convenu que le PS aurait le droit de désigner son candidat. S'il est francophone, le poste de CEO ira automatiquement à un néerlandophone.

Entre-temps, quatre autres administrateurs, deux indépendants et deux représentants l'État, verront leur mandat arriver dès mai de cette année à leur terme: Bernadette Lambrechts, Anne Dumont, Philly Teixeira et Saskia Van Uffelen. Les deux derniers cités sont indépendants et étaient de chauds partisans de Van Avermaet. On est curieux de voir s'ils seront renouvelés dans deux mois.