BNP Paribas Fortis reste à bord d'AG Insurance

La banque belge BNP Paribas Fortis avait jusqu'à la fin juin pour décider si elle vendait ou non les 25% plus une action qu'elle détenait dans la filiale belge d'Ageas, AG Insurance. La banque a décidé de ne pas exercer cette option voire même de prolonger son accord de distribution avec l'assureur.

"BNP Paribas Fortis ayant décidé de ne pas exercer l'option, elle reste actionnaire d'AG Insurance à hauteur de 25% + 1 action, et par conséquent, il n'y pas d'impact sur le résultat net d'Ageas," lit-on dans un communiqué du groupe d'assurance.

Dans la foulée, Ageas annonce aussi la poursuite de l'accord de distribution; et ce sans date explicite de fin . BNP Paribas Fortis continuera donc à commercialiser les produits d'assurance d'AG dans ses agences. Une période de préavis de résiliation de 3 ans est toutefois avancée.

Petit rappel. Lors de la chute de Fortis et de son démantèlement et de sa vente à BNP Paribas, un accord sur la vente de 25% + 1 action d'AG Insurance à Fortis Banque (l'actuelle BNP Paribas Fortis) avait été conclu. Dans le cadre de cet accord, Ageas avait consenti à Fortis Banque une option de vente de sa participation dans AG Insurance. Cette option courait pour une période de six mois débutant le 1er janvier 2018 (se terminant le 30 juin 2018). À l'époque aussi un accord de distribution avait été noué jusqu'à la fin 2020 au moins.