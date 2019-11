BePark lève 3 millions d'euros pour s'étendre

"Cette levée de fonds a pour but de doter la société des moyens financiers nécessaires pour lui permettre de renforcer et étoffer son offre de services de mobilité et son empreinte géographique", lit-on dans un communiqué. Les marchés belge et français sont visés, mais de nouveaux marchés ne sont pas exclus dans les prochaines années, surtout dans les pays limitrophes. La société précise en effet que jusqu’ici, la croissance a été organique et autofinancée. "Plus qu’une levée de fonds de nécessité (pour combler des cash flows négatifs), il s’agit en réalité d’une levée de fonds d’opportunité qui intervient à un moment où la maturité de la vision de BePark rejoint celle de ses clients et partenaires."