Bernard De Cannière, un nouveau CEO pour Vinçotte

Le nouveau CEO de Vinçotte, un entrepreneur en série et professeur à l’ULB, devra aider la société belge de contrôle et de certification à se numériser davantage.

A 58 ans, Bernard De Cannière, un "entrepreneur en série" et professeur à l'Université libre de Bruxelles (ULB), doit aider l'organisation à se numériser davantage. Ce Bruxellois n'est pas un inconnu chez Vinçotte. Administrateur depuis plus de 10 ans, il siège au comité d’audit et préside le comité stratégique de l'entreprise.

Sécurité au temps du Covid-19

Entre 1990 et 2015, Bernard De Cannière a fondé un peu partout en Europe plusieurs entreprises dans le digital et l’instrumentation médicale.

Le numérique occupe une large place dans son CV. Entre 1990 et 2015, Bernard De Cannière a fondé un peu partout en Europe plusieurs entreprises dans le digital et l’instrumentation médicale. Il a aussi enseigné, jusqu’à sa prise de fonction chez Vinçotte, la transformation numérique et le management du changement à l’ULB et à la Solvay Business School.