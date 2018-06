Besix revend ses activités de parking au français Indigo

Le groupe belge de construction Besix revend sa filiale de gestion de parkings Besix Park au français Indigo. Le montant de la transaction n'a toutefois pas été précisé. Besix Park, qui a connu une forte croissance ces dernières années, exploite une vingtaine de parkings en surface et souterrains , et contrôle les stationnements payants dans une quarantaine de villes et communes.

De son côté, Indigo exploite plus de 5.600 parkings dans le monde, avec plus de 2,3 millions de places de stationnement. En Belgique, le français gère 80 contrats dans 35 villes et emploie 250 collaborateurs. "Présent dans le pays depuis 25 ans, Indigo n'a cessé de croître et de renforcer son leadership sur le marché du stationnement avec une activité quadruplée sur la dernière décennie. L'acquisition de Besix Park vient consolider la stratégie de développement d'Indigo qui s'impose comme l'entreprise à plus forte croissance du marché du stationnement sur les dix dernières années en Belgique", souligne-t-on encore.