Boom des revenus de bpost grâce aux colis et aux acquisitions

Le chiffre d’affaires de bpost a bondi de 38,3% au dernier trimestre grâce aux colis et au pic des ventes en e-commerce en fin d’année.

Bpost a conclu le quatrième trimestre 2017 sur des revenus normalisés (non récurrent exclu) en hausse de 38,3% à 955 millions d’euros grâce à la forte progression de l’activité colis sous l’impulsion des ventes de fin d’année et à l’impact positif de la consolidation, sur un mois et demi, de l’américain Radial.