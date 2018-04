Bpost: 700 emplois sont menacés de suppression ou de transfert

Afin de réduire ses coûts dans un marché où l’activité courrier ne cesse de diminuer, bpost veut réorganiser ses centres d’appels en y introduisant plus de technologie, plus d’automatisations , et en conséquence moins de personnel humain. "Ce processus progressif induira d’ici fin 2020 une diminution de charge de travail équivalent à 90 à 130 emplois à temps plein", explique bpost dans un communiqué au personnel. Sur un total de 375 emplois dans ce service.

La société cotée souhaite par ailleurs externaliser entièrement ses activités de nettoyage, qu’elle avait déjà commencé à " partager " avec une société privée externe, et celles de catering. De source syndicale, les deux services emploient actuellement quelque 600 personnes, 500 pour le nettoyage et une centaine pour le catering. Une grande partie de ces emplois pourraient être transférés aux partenaires extérieurs qui reprendront ces activités. But de la manœuvre? Que bpost se concentre sur ses activités "cœur", que sont la distribution de lettres et de paquets, et la logistique de l’e-commerce.