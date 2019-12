Avec la volonté de se recentrer sur la livraison de colis aux particuliers, bpost cède CityDepot, sa filiale de livraison de colis aux entreprises et aux commerçants, à BD MyShopi.

"Nous pourrons ainsi regrouper davantage encore de livraisons, et dès lors diminuer le nombre de déplacements. À l’inverse, les clients de CityDepot pourront bénéficier de notre impressionnant réseau de dépôts et de nos connaissances des défis et opportunités locales en matière d’acheminement des produits", explique Raf Lambrix, CEO de BD MyShopi.