Bpost cherche un nouveau CEO

Ces deux dernières années, l'actuel CEO a fait l'objet de critiques à la suite de la reprise de l'entreprise américaine Radial, spécialisée dans la logistique de l'e-commerce. En plus d'être chère, la société s'est révélée déficitaire. Auparavant, l'acquisition de PostNL avait échoué. Ses relations avec les syndicats et le personnel n'étaient pas non plus au beau fixe. Une grève a d'ailleurs été organisée en novembre.