Bpost enregistre le départ de son N°1 aux Etats-Unis

Bpost a annoncé ce vendredi soir après la clôture de la Bourse le prochain départ de Pierre Winand. L’homme dirigeait les activités "parcels and logistics" (colis et logistique) de l’opérateur postal en Amérique du Nord , où il avait entre autres missions de redresser Radial , le logisticien de colis racheté pour 700 millions d'euros par bpost en 2017 et qui n’a pas répondu jusqu’ici aux attentes de son acquéreur.

"Ce fut un honneur pour moi d’assumer la direction de nos activités nord-américaines pendant deux ans, a déclaré Pierre Winand dans le communiqué. Durant ce laps de temps, toute l’équipe a travaillé ensemble d’arrache-pied pour redresser la course du navire et le ramener dans des eaux plus paisibles. Même s’il reste beaucoup à faire, le cap est désormais fixé, l’équipe est en place et nous percevons déjà clairement les fruits de notre travail."