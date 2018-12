Bpost et Zalando testent la livraison dans le domicile des clients

Grâce à une serrure et une sonnette "intelligentes", les clients peuvent ouvrir leur porte à distance et ainsi donner accès à leur domicile aux livreurs de bpost.

Bpost et le géant du commerce en ligne Zalando ont lancé, durant l’automne, un test pilote en Belgique afin d’examiner le potentiel de la livraison et de l’enlèvement à l’intérieur du domicile pour les clients de Zalando. "Le test s’est concentré sur la façon dont les clients interagissent et répondent à ce nouveau service. L’objectif était notamment de vérifier dans quelle mesure les clients étaient à l’aise avec l’idée qu’un livreur accède à leur domicile durant leur absence. Il était important également de déterminer ce qui est nécessaire pour obtenir l’adhésion des clients", explique bpost.

50% des acheteurs en ligne du groupe d’essai (750 acheteurs) seraient disposés à accepter une livraison à l’intérieur de leur domicile. Dans la deuxième phase, les maisons participantes ont été équipées d’une serrure et d’une sonnette dites "intelligentes". Grâce à cette technologie, les clients peuvent ouvrir leur porte à distance et ainsi donner accès à leur domicile. Dans le test, les clients étaient invités à commander des articles sur Zalando et à planifier une livraison avec bpost. Selon ce dernier, les clients sont convaincus (à 93%) par cette technologie et apprécient cette expérience client.