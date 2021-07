Bpost livrera désormais les colis de 2ememain.be

Bpost et 2ememain.be vont collaborer afin de simplifier et sécuriser la livraison des colis de la célèbre plateforme de petites annonces.

Bpost devient le service de livraison pour les colis 2ememain.be, annonce l'entreprise de services ce lundi. 2ememain.be propose ainsi un service qui permet aux utilisateurs de sa plateforme d'envoyer ou de recevoir leurs objets d'occasion de manière simple et fiable.

Tant les vendeurs que les acheteurs bénéficient de la nouvelle fonctionnalité, pour plus de facilité d'utilisation. Le service d'expédition sera intégré au système de paiement que 2ememain.be a lancé à l'été 2020.

En pratique, lorsque l'acheteur a effectué le paiement du colis et des frais d’envois via "Demande de paiement avec Bancontact", le vendeur reçoit immédiatement dans sa boîte mail une étiquette d'expédition bpost qu'il peut imprimer. "De plus, le vendeur ne doit jamais se rendre loin pour déposer le colis dans l'un des plus de 2.000 points de dépôt bpost ou dans l'un des plus de 400 distributeurs automatiques de colis en Belgique", souligne bpost.

50.000 objets Chaque jour, une moyenne de 50.000 objets changent de mains via 2ememain.be, la plus grande plateforme belge de petites annonces.

Vendeur et acheteur peuvent suivre l'envoi dès son arrivée à un point de collecte, via l'application My bpost ou le service Track&Trace.

Les tarifs basiques de bpost

"La commodité est un critère important dans le choix d'un prestataire de services et nous sommes persuadés de l’importance d’offrir des services combinés à des tarifs compétitifs", indique Pascal De Greef, responsable de l'activité colis de bpost. Par exemple, les frais de port pour un colis de 5 kg maximum sont de 5,7 euros.

Chaque jour, une moyenne de 50.000 objets changent de mains via 2ememain.be. La plateforme de petites annonces estime qu'environ la moitié des transactions effectuées sont envoyées par la poste ou par coursier. Ce nouveau service facilitera donc la vie pour des milliers d’expéditeurs et destinataires.

Paiements plus sûrs

Grâce à la demande de paiement via Bancontact et Payconiq lancée l'année dernière, les acheteurs et les vendeurs n'auront, en outre, pas à échanger leurs coordonnées bancaires. Grâce à ce partenariat, les vendeurs sur 2ememain.be peuvent ainsi utiliser un service de livraison fiable.