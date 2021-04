Bpost met en vente ses chaînes Press Shop et Relay

Le groupe bpost veut céder sa division Ubiway Retail, qui détient notamment les magasins Press Shop et Relay, parce qu’il estime que ces commerces ne font plus partie de son cœur de métier.

Les magasins visés, quelque 170 au total, sont exploités par des indépendants à des endroits stratégiques , tels que les aéroports, les gares et les stations de métro, mais également des artères commerçantes, des hôpitaux, des institutions internationales et des centres commerciaux.

Press Shop et Relay se profilent comme des marchands de journaux et de livres dont l’assortiment comprend aussi des accessoires pour téléphone et un rayon snacks et boissons. Ces commerces servent par ailleurs de points de retrait de colis. Quant aux magasins Hubiz, il s’agit plutôt de petits supermarchés installés dans les gares. Et les petits points de vente Ubi proposent aussi bien des journaux que des produits d’épicerie.