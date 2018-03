Bpost met ses fournisseurs sous pression

Bpost demande à ses fournisseurs de lui reverser 2% des montants facturés au cours de l’an dernier. Une demande "inadmissible" pour le ministre de l'Economie, Kris Peeters.

"Notre entreprise est en pleine transformation et nous voulons être les meilleurs. Nous essayons en permanence de réduire nos coûts et nous voulons travailler avec les meilleurs fournisseurs. C’est pourquoi nous leur demandons de nous reverser 2% du montant facturé l’an dernier, via une note de crédit."

Tous les fournisseurs de bpost ont reçu ce courrier ces derniers jours dans leur messagerie électronique. Bpost y indique même le montant exact à reverser.

"J’ai d’abord pensé qu’il s’agissait d’un ‘fake mail’", explique un fournisseur qui a préféré garder l’anonymat, par crainte de se retrouver sur liste noire s’il ne reverse pas les montants réclamés. "En particulier parce qu’il s’agit d’une opération rétroactive. Mais j’ai contacté bpost et on m’a confirmé que le mail était authentique."

"Nous avons en effet demandé une réduction. Je pense que cela en vaut la peine. Mais ce n’est bien entendu pas obligatoire." Baudouin de Hepcée porte-parole de bpost

Le fournisseur qualifie cette initiative de pratique douteuse "qui ressemble à du chantage", en particulier pour les contractuels. "Il est hors de question que nous versions ce montant", déclare le fournisseur. "Bpost ne peut justifier cette mesure sur le plan juridique. Pour une entreprise publique qui vient d’augmenter le prix des timbres-poste par des moyens détournés, c’est inquiétant". Il trouve également étrange que bpost ait envoyé ce courrier par e-mail, et non pas par recommandé.

Chez bpost, on confirme l’envoi de cet e-mail. "Nous avons en effet demandé une réduction", explique le porte-parole Baudouin de Hepcée. "Je pense que cela en vaut la peine. Mais ce n’est bien entendu pas obligatoire."

Une pratique "inadmissible"

"Cette pratique est inadmissible." Kris Peeters ministre de l'Economie (CD&V)

"Cette pratique est inadmissible. Dans une relation commerciale normale, les réductions se négocient au moment de la clôture du contrat. En réclamant rétroactivement une réduction, bpost exerce une pression indue sur ses fournisseurs. Ceux-ci craignent que l'avenir de leur relation avec l'entreprise ne soit menacé. Il est inadmissible que bpost répercute l'augmentation de sa rentabilité sur ses fournisseurs", a réagi le ministre de l'Economie Kris Peeters.

Le ministre conteste aussi le fondement juridique de la démarche et insiste auprès de bpost pour qu'elle retire sa demande. Kris Peeters entend élaborer un cadre légal pour éviter que ce genre de démarche ne se reproduise. "Cet incident me conforte dans ma conviction qu'il est nécessaire de mettre en place un cadre légal renforcé pour lutter contre les abus et les pratiques illicites d'entreprises vis-à-vis d'autres entreprises."

Alexandre De Croo, ministre qui a la tutelle sur la Poste, estime pour sa part qu'il s'agit d'une forme de "bonne et saine gestion" puisque la plupart des entreprises tentent de négocier les prix les plus bas avec leurs fournisseurs. "Le contraire poserait question", même si on peut se demander si l'envoi d'un e-mail est la meilleure manière de procéder, a ajouté le porte-parole du ministre.



"Win-win"

De Hepcée réfute l’argument selon lequel ceux qui ne reverseront pas les montants proposés seront supprimés de la liste des fournisseurs. "Les conditions contractuelles ne changent pas. Nous privilégions des relations durables et équilibrées avec nos fournisseurs et nous essayons d’aligner autant que possible les contrats sur les conditions commerciales courantes. C’est une situation win-win."

D’après de Hepcée, l’initiative de bpost est "common practice", une pratique courante donc, dans le segment des achats. "De nombreuses grandes entreprises le font. Nous n’avons rien inventé. Mais il s’agit d’une première chez bpost."