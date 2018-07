Bpost rassure le marché et souffle enfin

Emprunt sursouscrit

Malgré ce début d’année horrifique, bpost a tout de même réussi à séduire des investisseurs institutionnels qui n’ont pas (trop) hésité à lui prêter des sous. Quelque 650 millions d’euros ont été placés hier via une émission obligataire au taux de 1,25% qui a été sursouscrite deux fois. Il faut dire que la caution implicite de l’Etat belge qui reste l’actionnaire majoritaire de l’entreprise et le rating A accordé, en juin, par l’agence de notation Standard & Poor’s avaient de quoi rassurer les plus timorés.