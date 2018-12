Bpost revend l'ancien site de Bruxelles X pour 25 millions à Citydev

Le bien vendu se compose de 10.600m2 de bureaux, 25.700m2 de halls industriels et d’un important parking de 15.000m2 . Le site offre un peu plus de 6 ha situés en zone d’industries urbaines (ZIU).

bpost avait opté pour la revente de son site. Et plusieurs candidats acquéreurs s’étaient manifestés. Au terme des négociations, c’est citydev.brussels qui a été retenue par bpost. Dans ce partenariat atypique, bpost s’engage à louer 18.700 m² (sale & lease back partiel) de surface logistique. Dans les mois à venir, bpost élaborera - en concertation avec le nouveau propriétaire public - une proposition pour l’occupation concrète des surfaces disponibles au vu des besoins opérationnels de bpost. Cette prise en location diminue le risque locatif de l’opération pour citydev.brussels et la période de vacance sans loyer.

"En réussissant cette opération d’acquisition, citydev.brussels fait coup double. Non seulement, la Région acquiert un terrain stratégique et de taille importante - c’est la plus grande acquisition en un seul tenant de citydev.brussels depuis plus de 20 ans - mais elle garantit de maintenir près de 400 emplois en Région bruxelloise. Elle permet aussi de positionner citydev.brussels comme interlocuteur privilégié pour trouver des solutions au déploiement d’activités économiques", précise Didier Gosuin, le ministre bruxellois de l’Economie et de l’Emploi.