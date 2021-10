Bpost s'enfonce encore et encore malgré l'optimisme des analystes

Un nouveau changement au sein de la direction de bpost plombe encore la valeur qui a chuté de 12% depuis janvier. Et pourtant, les analystes recommandent, dans leur grande majorité, un achat de celle-ci.

Voilà qui n’arrange certainement pas les affaires de bpost . Leen Geirnaerdt, sa directrice financière (CFO), a décidé de quitter le groupe deux ans après l’avoir rejoint. En temps normal, cela ne prêterait pas, ou peu, à conséquence, ce genre de mouvement étant monnaie courante.

Mais aujourd'hui cette démission est du plus mauvais effet car elle intervient après les départs du CEO dans les circonstances que l’on connaît et du responsable de Radial aux États-Unis. Cela commence à faire beaucoup.

Plafond salarial

"Avec le départ de la directrice financière, les progrès dans ce domaine seront probablement retardés." Marc Zwartsenburg Analyste chez ING

Et donc, le "temps normal" il y a bien longtemps qu’il ne rythme plus les activités de l’opérateur postal. Comme le rappelle Marc Zwartsenburg d’ING ("acheter" ; 10,5 euros) bpost doit gérer les conséquences de la pandémie tout en pilotant sa transition qui passe par le développement du commerce en ligne avec des investissements conséquents. "Avec le départ de la directrice financière, les progrès dans ce domaine seront probablement retardés", estime-t-il, "tout comme certains programmes d’efficacité et d’investissement."

Thomas Couvreur de KBC Securities ("acheter" ; 11 euros) note, pour sa part, que contrairement au changement de CEO et de président, la nomination du CFO est légèrement moins sensible d’un point de vue politique. Mais le niveau de salaire constitue encore une difficulté en raison des plafonds imposés en Belgique. Il donne l’exemple du directeur de PostNL qui a gagné près de 1,2 million d’euros l’an dernier soit sensiblement plus que le CEO de bpost en 2019 (736.000 euros) et en 2020 (623.000 euros).

Potentiel de hausse de 50%

"Avec les nombreuses incertitudes entourant le pic de fin d’année, ce changement continu au sein de la direction constitue un autre élément qui rend les investisseurs hésitants sur la valeur", conclut Thomas Couvreur.

On constate, en effet, un fossé de plus en plus grand entre le niveau en bourse (7,6 euros) et l’objectif de cours moyen des analystes (11,3 euros) qui sont dans leur très large majorité (9 sur 11) à l’achat sur le titre. En mai, le titre valait près de 11 euros avant de dévaler la pente (-30%)...

Le potentiel de hausse tourne aujourd'hui autour de 50%! Pour Degroof Petercam et Oddo BHF, l’action bpost devrait même atteindre le 12 euros sur un horizon de 12 mois. Depuis le début de l’année, elle affiche une chute de 12% alors que, dans le même temps, son concurrent néerlandais, PostNL a signé un bond de 46%.