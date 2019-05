Bpost "sur la bonne voie" pour réaliser son objectif de cette année

L’opérateur postal a publié des résultats et des perspectives conformes aux attentes pour le premier trimestre. L’entreprise en a également profité pour annoncer la nomination de Leen Geirnaerdt comme nouvelle Chief Financial Officer.

Début décembre de l’année dernière, Koen van Gerven, le patron de bpost , annonçait s’attendre à une année 2019 difficile . Pour ce qui est du début d’année, les résultats et les perspectives sont conformes aux attentes , annonce le groupe dans un communiqué . Bpost a enregistré durant ces premiers mois de l’année 906,8 millions d’euros de revenus . Un chiffre en baisse de 1,1% et qui est également en dessous des attentes des analystes. Ces derniers tablaient plutôt sur un chiffre d’affaires autour des 937 millions d’euros. L’Ebit normalisé s’élève lui à 95,8 millions d’euros, contre 112,3 millions il y a un an (-14,7%), la marge passant ainsi de 12,3% à 10,6% en 2019.

"Sur la bonne voie"

Bpost s'attend en 2019 à un déclin du volume de courrier sur le marché national jusqu'à -7% et à une marge Ebit de Mail & Retail entre 11% et 13%. A l'inverse, la marge Ebit de la division Parcels & Logistics Europe & Asie est anticipée entre 6% et 8%, tandis qu'elle "devrait être à l'équilibre" pour l'Amérique du Nord, "ceci étant expliqué par l'impact au sein de Radial des pertes de clients en 2018 et de la révision des tarifs".