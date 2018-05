Bpost va corriger le tir chez Radial et dans la distribution du courrier

Relancer le moteur Radial

Prior, le retour

"On peut gérer un recul du courrier de 6% par an, a-t-il développé. Quand le recul dépasse ce chiffre, on doit prendre des actions supplémentaires." Cela sera le cas cette année. Le CEO a évoqué deux pistes, une "soft" et une plus dure. La "douce" consiste à introduire un régime à deux vitesses pour le courrier: des envois de lettres livrées le lendemain, à un tarif "prior", et d’autres plus lents, à un tarif moindre. Un système qui avait déjà fonctionné de 2003 à 2007. La piste "dure" revient à "rendre notre distribution (de courrier) plus efficace et mieux adaptée aux volumes d’aujourd’hui". "Il y a plusieurs solutions possibles", a ajouté le CEO en évoquant celles en vigueur dans d’autres pays européens. "On ne va pas le faire aujourd’hui, mais dans un an ou deux, en commençant maintenant. Je sais que ce sera un sujet sensible aux plans politique et social. On devra sortir de notre zone de confort. C’est le contexte (le monde en évolution continue) qui nous y oblige. On le fera de manière socialement responsable, en créant du soutien, comme on l’a toujours fait."