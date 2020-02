Bpost va encore sabrer dans son dividende, estime Jefferies

Incertitudes

En ce qui concerne plus particulièrement bpost, l’analyste justifie sa décision par les incertitudes liées aux récents changements dans la direction – Jean-Paul Van Avermaet succédera à Koen Van Gerven fin du mois- et la pression croissante sur le volume du courrier liée à la mise en place du nouveau modèle de distribution (deux fois par semaine).

Le risque Amazon

Dividende encore sous pression

Last but not least, pour David Kerstens, bpost va encore sabrer dans son dividende (-30%) en 2020 à 52 centimes par action contre un coupon de 75 centimes estimés pour 2019 et de 1,31 euro en 2018 ce qui équivaudra à un rendement de 5,7% contre 4,6% pour le secteur.