Bpost veut dupliquer le modèle de Radial en Europe

Trop tôt en 2019

Cinq pays européens équipés

Quels sont les plans pour dupliquer le modèle Radial en Europe? Un petit actionnaire a posé la question durant l’assemblée générale. "L’essor de l’e-commerce ne se limite pas aux Etats-Unis, mais est un phénomène mondial, a répondu Koen Van Gerven. En Europe, on est un peu moins développé qu’aux States, mais cela arrive. C’est une activité très prometteuse. (...) Nous avons exprimé notre ambition à cet égard; on a les moyens et les compétences, soit en Belgique, soit aux Etats-Unis; on va les utiliser pour développer cela en Europe. On le fait déjà: on a réalisé plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires dans la logistique d’e-commerce au départ des neuf centres de fulfillment qu’on exploite dans cinq pays européens. Ce n’est qu’un début. On ambitionne de développer tout cela de la même manière qu’aux Etats-Unis."

Les circonstances du rachat

Lors de l’assemblée, un représentant du Gerfa (Groupe d’étude et réforme de la fonction administrative) a demandé comment les administrateurs et dirigeants de bpost n’avaient pas vu les problèmes commerciaux chez Radial avant de signer le rachat. "On a réalisé 24 acquisitions ces deux ou trois dernières années, a dit Van Gerven. En appliquant à chaque fois une procédure claire, dont la due diligence. Ici, les vendeurs étaient deux fonds de private equity (Sterling Partrners et Longview Asset Mgt, NDLR). On avait l’expérience de ce type de fonds. On a fait les analyses. On sait que souvent, ces fonds nettoient les choses à gauche et à droite quand ils préparent une vente. On avait demandé et obtenu de rencontrer des clients de Radial, du moins une sélection d’entre eux. On avait discuté du ‘churn’, soit du taux de clients qui risquaient de partir. On avait retenu un taux de churn plus élevé que celui annoncé par les vendeurs. Après coup, il s’est avéré que ce taux était encore plus élevé. Mais on a aussi vu des choses plus positives que prévu après l’achat. Il y a du bon et du moins bon, ce sont des choses qui arrivent lors des acquisitions."