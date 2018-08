Bpost veut mettre fin à la distribution quotidienne du courrier

"Le client nous dit que le courrier papier n’est plus un moyen prioritaire pour une communication urgente. Il peut vivre avec un courrier qui arrive non pas le lendemain mais deux ou trois jours plus tard."

"Le client nous dit que le courrier papier n’est plus un moyen prioritaire pour une communication urgente. Il peut vivre avec un courrier qui arrive non pas le lendemain mais deux ou trois jours plus tard. Si on peut regrouper des volumes en distribuant les lettres tous les deux ou trois jours plutôt que tous les jours, le nombre de boîtes aux lettres dans lesquelles un facteur dépose du courrier augmentera et on pourra retrouver les 70% alors qu’il est légèrement sous les 50% actuellement. Je précise qu’à côté d’une offre J+2 ou J+3, nous continuerons à proposer une distribution en J+1 pour les clients qui le désirent", prévient le CEO du service postal.