Bsit lève 1 million d'euros avec le soutien de Sambrinvest

Pour poursuivre son développement à l’international, l’application belge de baby-sitting Bsit lève un million d’euros. Objectif 2018? Un million de chiffres d’affaires et 10 salariés en plus.

Sur l’appli, de nombreux profils de baby-sitters sont disponibles en fonction de la géolocalisation. Et via son smartphone, on peut aussi les "coter" et voir quels amis ont fait appel à tel baby-sitter. L’application numérique permet de payer les baby- sitters directement en un clic. "Aujourd’hui, nous avons mis en place un véritable écosystème autour de la garde enfant", explique Dimitri De Boose, CEO de Subleeme qui est la société qui se trouve derrière Bsit. Le CEO soutient avoir reversé, depuis le lancement de l’application, près de deux millions d’euros à ses baby-sitters.