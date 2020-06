Bsit s'offre Karamel pour encore mieux aider les parents

La plateforme d'économie collaborative Bsit spécialisée dans le baby-sitting et l'échange de bons plans entre parents, annonce l'acquisition de Karamel, qui liste les stages, activités et autres pour les petits Français.

"Le secteur de l’enfance est constitué de nombreux acteurs épars et, en tant que parents, on peine souvent à s’y retrouver", explique Dimitri De Boose, CEO de Parentalist et Bsit. "Intégrer des services comme ceux de Karamel à notre plateforme permet d’élargir notre gamme et de répondre à encore plus de besoins des parents. La demande pour des activités, surtout sur la tranche d’âge de 0 à 6 ans, est très importante."