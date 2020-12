Carglass étend ses activités en Allemagne et les réduit en France

Belron est la filiale (et vache à lait) du groupe D’Ieteren . Le groupe détient 54,85% de l’entreprise qui chapeaute Carglass, le célèbre réparateur de vitrages automobiles. Ce lundi, D’Ieteren a annoncé à la fois une acquisition et un désinvestissement .

D’une part, Belron rachète les activités de vitrages automobiles de la chaîne de services automobiles allemande A.T.U. (Auto-Teile-Unger). Carglass sera responsable de la réparation et du remplacement des vitrages automobiles dans les filiales allemandes d’A.T.U. Parallèlement, l’entreprise pourra proposer à sa clientèle les autres services d’A.T.U. (vidanges d’huile, remplacement de pneus, amortisseurs, batteries, etc.).

A.T.U. – qui fait partie, comme Norauto, Auto 5 et Midas, du groupe familial français Mobivia – est un géant des services automobiles. Il compte environ 600 points de vente en Allemagne et en Autriche et réalise annuellement un chiffre d’affaires de près de 1 milliard d’euros.

Vente

Il y a trois ans, D’Ieteren et Belron se sont diversifiés dans ces services via l’acquisition de Maisoning, une entreprise spécialisée dans la rénovation et la réparation d’immobilier résidentiel et non résidentiel. D’Ieteren était à l’époque dirigé par Axel Miller et Belron était entièrement aux mains du concessionnaire automobile.