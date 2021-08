Ce que le marché attend des résultats trimestriels de bpost

Deux semaines plus tard, le 7e contrat de gestion entre l’opérateur postal et le gouvernement a été approuvé pour une période de 5 ans. Comme le signalait Thomas Couvreur de KBC Securities ("accumuler" ; 11 euros) certaines barres ont été levées mais une compensation supplémentaire de 16 millions d’euros par an devrait rendre ces changements financièrement neutres.