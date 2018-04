Chez bpost, un salarié heureux, c'est un dirigeant mieux payé

Securitas peine à trouver de la main-d’œuvre. L’entreprise a donc décidé de former elle-même 150 nouveaux agents avec Actiris, le VDAB et Bruxelles Formation. Priorité donnée aux Bruxellois. Objectif: lancer ces agents de gardiennage sur le terrain cet été. En préalable, 10 semaines de cours de néerlandais, 5 semaines pour le gardiennage. Et un contrat en CDI à la clé.