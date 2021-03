Davantage de distributeurs de billets dans les bureaux de poste

Les distributeurs de billets font partie du contrat de gestion de bpost, et ne devraient donc pas être affectés par la vente de cette participation. Le contrat de gestion actuel, qui doit être renouvelé d'ici la fin de l'année, prévoit que bpost doit maintenir au moins 350 distributeurs et assurer la présence d'un distributeur dans chaque commune où aucun autre opérateur n'est présent. Mais vu qu'au 30 juin 2020, bpost comptait 524 distributeurs de billets, il pourrait en fermer un certain nombre.

La vente de bpost banque pas bouclée

Concernant la vente des 50% détenus par bpost dans bpost banque à BNP Paribas Fortis, le CEO ad interim a rappelé le contexte: une rentabilité faible, et des facteurs qui risquent encore de fragiliser bpost banque, comme les taux bas ou les exigences en capital de plus en plus élevées. "Ces défis touchent particulièrement les banques de petite taille, a souligné Dirk Tirez. En vendant sa participation, bpost ne sera plus obligé d'encourir les risques liés au fait d'être actionnaire d'une petite banque". L'opération n'est toutefois pas encore bouclée. "Le 23 décembre 2020, nous avons signé un accord de principe non contraignant. Bpost ne veut pas renoncer à son actionnariat coûte que coûte. Si nous n'arrivons pas à un accord commercial solide avec BNP Paribas Fortis, bpost ne vendra pas ses actions."