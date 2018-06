De l'argent frais pour Deliveroo Belgium

Bon bol d’air et d’argent frais pour Deliveroo Belgium. À la fin du mois d’avril 2018, Roofoods Ltd, la maison-mère de la société spécialisée dans la livraison de repas à domicile par des coursiers a procédé à une augmentation de capital de 11,2 millions d’euros.

Du côté de Deliveroo, on ne s’est pas montré particulièrement loquace pour expliquer cette injection de cash. On évoque une volonté d’expansion, sans donner le détail des villes visées. Mathieu de Lophem, le responsable belge de la société, ne semblait pas disponible pour répondre à nos questions. "Deliveroo sera lancé dans plusieurs villes en 2018, mais on ne peut pas donner plus d’informations à ce stade. Deliveroo est présent à Charleroi depuis quelques semaines. Depuis le début de l’année, le nombre de coursiers et de restaurants partenaires travaillant avec la plateforme a également augmenté", nous a confié un porte-parole de la société.