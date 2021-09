Deliveroo Belgique organise sa propre concertation sociale

Alors qu'un jugement sur le statut des coursiers est attendu prochainement, la société de livraison de repas Deliveroo organise des élections en interne pour élire les représentants de ses coursiers belges.

Basé sur un modèle déjà actif en France, Deliveroo annonce la création d’un "Riders Forum" en Belgique. La plateforme de livraison de repas veut en faire un forum de consultation et de discussion entre la direction et les livreurs. 20 livreurs belges seront élus par leurs pairs dans les jours à venir et feront office de représentants pour les 3.000 coursiers qui travaillent pour Deliveroo en Belgique. "Le "Riders Forum" donnera aux coursiers une voix puissante au sein de Deliveroo et nous permettra de voir comment nous pouvons continuer à construire l'avenir ensemble", explique Rodolphe Van Nuffel, porte-parole de Deliveroo Belgique.

Ce "forum" réunissant la direction et les représentants des livreurs se réunira tous les 3 mois pour "débattre et échanger avec des représentants de la direction de Deliveroo sur les différents enjeux qui touchent les coursiers en Belgique". Parmi ces enjeux, celui du statut des coursiers. Ces derniers sont au cœur d’une bataille juridique sur leur statut, qui pourrait connaitre son épilogue dans les prochaines semaines, comme le rappelle Martin Willems, responsable des "United Freelancers" à la CSC : "La Belgique est l’un des seuls pays européens où il n’y a pas eu de décision judiciaire sur le statut des travailleurs des plateformes comme Deliveroo et Uber. Depuis deux-trois ans dans le reste de l’Europe, on est sur un consensus qui dit qu’il faut les considérer comme des salariés."

"On ne salarie pas les coursiers, car ce n’est pas ce qu’ils veulent. Il faut arrêter de penser que le salariat convient à tout le monde." Rodolphe Van Nuffel Porte-parole de Deliveroo Belgique

Un jugement attendu prochainement

Une décision pourrait enfin tomber, car une enquête de deux ans de l’auditorat du travail a conclu que Deliveroo aurait dû reconnaître ses travailleurs comme salariés. Ce constat doit encore être reconnu devant le tribunal du travail et, comme nous l’écrivions il y a quelques semaines, si auditorat du travail, coursiers et syndicats obtiennent gain de cause, le statut des coursiers devra être adapté en conséquence et Deliveroo devra vraisemblablement faire face à plusieurs millions d'euros d'indemnités à verser à l'ONSS. Les plaidoiries de ce dossier auront lieu le 28 octobre prochain et le jugement est attendu dans les semaines qui suivent.

"En France, ceux qui y ont participé disent que c’est un exposé de la direction, qu’il n’y a pas de dialogue ou de concertation." Martin Willems CSC

Martin Willems dénonce le timing de l’initiative de concertation de Deliveroo. "On est évidemment pour la concertation sociale, mais ceci est un petit pas fait par Deliveroo pour ne pas avoir à en faire un plus grand." Comprenez, faire des travailleurs de l’économie de plateforme des salariés. "Je ne suis pas étonné de l’initiative de Deliveroo car le débat a lieu dans toute l’Europe et c’est dans l’accord de gouvernement en Belgique d’améliorer le statut des livreurs." Selon lui, l’initiative de Deliveroo ne porterait pas ses fruits en France : "En France, ceux qui y ont participé disent que c’est un exposé de la direction, qu’il n’y a pas de dialogue ou de concertation." Chez Deliveroo Belgique on tient à répondre sur le fond : "On ne salarie pas les coursiers, car ce n’est pas ce qu’ils veulent. Bon nombre de personnes ne veulent pas rentrer dans un salariat. Il faut arrêter de penser que le salariat convient à tout le monde", dit Rodolphe Van Nuffel chez Deliveroo avant de poursuivre sur la question du timing de l’annonce. "On ne peut pas se permettre d’arrêter d’innover en attendant le prononcé du jugement." Enfin, sur la question du manque de protection des livreurs prochainement élus - ils ne seront pas protégés contre le licenciement comme des représentants syndicaux - Deliveroo Belgique s'explique : "Il n’y a pas de protection spécifique mise en place car jamais quelqu’un n’a été licencié pour avoir exprimé son opinion chez Deliveroo."

Le premier "Riders Forum" belge devrait avoir lieu mi-novembre.

Une concertation nationale sur le statut des livreurs Alors que le statut des coursiers va se jouer au niveau judiciaire dans les prochaines semaines, le gouvernement fédéral vient de lancer, par l’entremise du ministre du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS), une grande consultation pour "prendre le pouls" de l’économie de plateforme. Un site a été mis en ligne ce mardi (https://platformwork.be) avec la possibilité d’y laisser des propositions et des témoignages. La loi qui régit les relations de travail au sein de l’économie de plateforme (Deliveroo, Uber Eats, Takeaway, Listminut, etc.) pourrait être, in fine, modifiée et adaptée en fonction du résultat de cette consultation et des discussions avec les acteurs du secteur.