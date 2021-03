Deliveroo freiné par sa responsabilité sociale?...

L'entrée en bourse de Deliveroo s'annonce chahutée après le refus d'investir de trois grands fonds anglais qui critiquent ouvertement la politique sociale de l'entreprise.

Reconnaissables à leurs énormes sacs à dos cubiques, les coursiers de la société de livraison Deliveroo sillonnent les rues de plus de 800 villes dans le monde pour livrer chaque jour plus de repas. À une semaine de l'entrée en bourse de l'entreprise à Londres, ils sont au cœur de toutes les attentions. Du législateur aux fonds d'investissement, on ne parle plus que du statut et du salaire des "forçats" de l'économie collaborative. Des coursiers qui ont prévu plusieurs actions en Angleterre, en France, en Italie et en Australie la semaine prochaine pour dénoncer leurs conditions de travail au regard des sommes astronomiques que pourrait générer l'introduction en bourse de leur employeur.

Une actualité qui jette un froid sur ce qui doit être la plus importante entrée en bourse de l'année au Royaume-Uni. À côté de la fronde des syndicats de coursiers, Deliveroo doit aussi gérer la nouvelle conscience sociale des investisseurs. Legal & General Investment Management, Aberdeen Standard Investments et Aviva Investors, trois des plus grands gestionnaires d'actifs du Royaume-Uni, ont déclaré cette semaine qu'ils ne participeraient pas à cette introduction en bourse. Ces investisseurs influents, qui gèrent à eux trois plus de 2,5 milliards de dollars, ont justifié leur pas de côté, non pas par des doutes sur la rentabilité, mais bien par leurs craintes que le traitement réservé aux coursiers par Deliveroo ne corresponde pas à leurs pratiques d'investissement socialement responsable. "Nous cherchons à investir dans des entreprises qui ne sont pas seulement rentables, mais durables", a expliqué Andrew Millington, responsable des activités britanniques d'Aberdeen Standard Investments.

Une annonce qui fait tache alors que la société britannique essaye de rassurer les potentiels investisseurs à moins d'une semaine d'un moment capital pour le futur de l'entreprise. "Il y a un fort intérêt des investisseurs pour notre introduction en bourse prévue et nous sommes déjà soutenus par certains des investisseurs technologiques mondiaux les plus respectés", a déclaré pour commenter la situation un porte-parole britannique de Deliveroo.

L'éternel problème du statut

Le statut des coursiers est depuis toujours le talon d'Achille des entreprises actives dans la livraison de repas. L'équation est à la fois simple et compliquée. Elles doivent employer un nombre suffisant de livreurs pour garantir un service rapide et efficace à tout moment mais doivent dans le même temps garantir un certain revenu à ces livreurs pour que le job reste attirant et leur offrir le minimum de protection sociale que leur statut ne leur procure pas. Deliveroo parle de flexibilité, les syndicats de livreurs d'exploitation.

À coups de décisions de justice et de négociations nationales, le statut des livreurs est aussi différent selon les pays. En France, ils évoluent par exemple sous le régime d'auto-entrepreneur alors que chez nous l'entreprise est considérée comme faisant partie de l'économie collaborative. Les livreurs belges peuvent donc profiter d'un régime spécifique appelé "P2P" avec une taxation plus faible des revenus (10,7%) jusqu'à un certain plafond – ils sont 85% des 3.000 livreurs de Deliveroo belges à l'utiliser. La Belgique propose aux livreurs l'un des régimes les plus "favorables" comparé à ses voisins européens, même si certains sont allés plus loin. En début d'année, l'Italie a imposé à Deliveroo, mais aussi à Uber Eats, Just Eat et Glovo, de salarier leurs milliers de livreurs. Des décisions similaires viennent de tomber en Espagne et en Angleterre.

L'Europe va-t-elle salarier les livreurs?

La situation est assez floue et chaotique sur le continent, ce qui a poussé la Commission européenne à lancer une large consultation sur "le travail à la tâche". On est encore loin d'une régulation européenne sur le sujet, mais les premiers jalons sont posés. Les livreurs seront-ils un jour salariés? Il est possible que cela soit imposé aux entreprises du secteur, via une décision judiciaire notamment.

Le patron de Deliveroo Belgique déclarait à l'Echo il y a quelques semaines à ce propos: "Notre business model se base sur la flexibilité que nous pouvons offrir aux livreurs. Cette flexibilité est aussi la raison pour laquelle nous avons autant de demandes. Si une décision comme celle que vous mentionnez tombe [imposer le statut de salarié pour les livreurs, NDLR], nous nous adapterons mais je pense que cela n'a aucun sens pour personne, ni pour les livreurs, ni les restaurants ou les clients. Si nous perdons la flexibilité, les restaurateurs et les clients ne seront pas contents".

Il faut lire entre les lignes qu'en cas d'obligation pour les entreprises comme Deliveroo de salarier leurs livreurs, Deliveroo arrêterait ses activités sur le territoire concerné pour la simple et bonne raison que ses activités ne seraient plus rentables.

Pour ne pas arriver à cet extrême, Deliveroo tente de proposer de plus en plus d'avantages et de protection sociale à ses coursiers. Apparemment, cela n'a pas suffi pour convaincre certains investisseurs qu'on a connus moins regardants par le passé. Le signal envoyé par ces grands investisseurs anglais remettra-t-il en cause le modèle économique de l'entreprise et son introduction en bourse? Pas forcément, mais c'est un signal que l'entreprise doit entendre car elle ne peut vivre sans le soutien de fonds très importants et réguliers. Elle sera aussi attentive aux prochaines décisions de justice dans les différents États membres et à une future régulation européenne sur le statut des coursiers qui changeront peut-être la donne.