Deminor lève 40 millions pour se muer en leader mondial du recouvrement

Avec DRS, "on a eu la volonté d'y remédier en assistant les entreprises et les investisseurs institutionnels dans la monétisation de leurs demandes en justice", évoque l'intéressé. "Sur un modèle de 'no cure, no pay'. En clair, on prend le dossier gratuitement à notre charge, sans rien facturer au client. On ne se rémunère que si le dossier est un succès et que nos clients ont récupéré une partie des dommages".