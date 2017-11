Des "blue deals" pour sauver la mer du Nord

On relève 13.000 pièces de plastique par kilomètre carré dans les mers et les océans du globe. La mer du Nord est mieux lotie que d'autres, avec en moyenne 3.875 objets flottants par kilomètre carré, dont 95,7% sont en plastique. Philippe De Backer veut élaborer des "blue deals" pour réduire les plastiques et les microplastiques