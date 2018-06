Des particuliers attaquent la Monnaie Royale, accusée de bloquer des euros

Trois particuliers ont lancé une action en justice contre la Monnaie Royale. Ils reprochent à l’institution de ne plus rembourser les pièces usagées qu’ils déposent. Du côté de la Monnaie Royale, on précise que le contrôle des pièces endommagées se poursuit. Il n’est absolument pas question de confiscation, a précisé la porte-parole du SPF Finances.

L’histoire qui suit est étonnante. Et bercée de monnaies sonnantes et trébuchantes. Depuis plusieurs années, des particuliers se chargent de récupérer des pièces de monnaie endommagées avant de les remettre à la Monnaie Royale qui, une fois le lavage et le tri effectués, remboursait aux particuliers la valeur faciale des pièces en question. Jusque-là, pas le moindre grain de sable dans une machine bien huilée et les fins de mois de ces personnes collectant les pièces usagées auprès de différentes filières s’arrondissaient tranquillement.

Mais depuis mai 2016, invoquant un règlement européen, la Monnaie Royale ne rembourse plus les pièces . Et à ce stade, l’institution refuse même de restituer les stocks déposés par les particuliers. Récemment, trois personnes, défendues par l’avocat Didier Campion, ont décidé d’attaquer la Monnaie Royale en justice en introduisant une action devant le tribunal de première instance. Leur demande est simple: ils veulent récupérer les sacs de pièces déposés à la Monnaie Royale sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard. La valeur faciale du stock déposé s’élève environ à 150.000 euros.

Pas de communication

" Qu’ils appliquent la norme européenne, d’accord, mais alors il fallait nous prévenir, il ne fallait pas nous laisser apporter des pièces et dire rétroactivement qu’ils ne les prennent plus ", nous a déclaré Jean-Pierre Van den Abeele , un des particuliers en charge de la récolte des pièces. Daniel Dolinsky , un autre particulier à la base de l’action en justice, abonde dans le même sens. Pour lui, la Monnaie Royale doit continuer à reprendre les pièces pour continuer à en assurer la dépollution.

En réalité, l’activité de ces particuliers n’a rien d’illégal. Ils récoltent des tonnes de pièces auprès de différentes filières dont les principales sont les différents incinérateurs et les décharges de métaux. On le sait peu, mais on retrouve en moyenne 7 euros par vieille voiture qui finit sa vie dans la filière du recyclage. "Je veux être remboursé. Ces pièces, je les ai achetées et j’ai travaillé dessus, je les ai triées et transportées", précise encore Jean-Pierre Van den Abeele.