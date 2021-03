Dirk Tirez désigné CEO ad interim de bpost

Dirk Tirez remplacera temporairement Jean-Paul Van Avermaet à la tête de bpost. Le conseil d'administration lui a demandé "de continuer de mettre pleinement en œuvre la stratégie de la société et de maintenir le dialogue social". Il était jusqu'ici Chief Legal et Regulatory Officer ainsi que président du conseil d’administration de bpost bank.

"Dirk Tirez veillera à ramener la sérénité chez bpost et à ce que tous les collaborateurs puissent se tourner vers l'avenir."

Entretemps, la procédure de sélection d'un nouveau CEO sera accélérée . Le comité de rémunération et de nomination sera assisté dans ce processus par Korn Ferry, qui a été désigné comme executive search consultant.

Le conseil d'administration avait décidé dimanche de congédier Jean-Paul Van Avermaet avec effet immédiat. Le CEO était sur la sellette depuis les mauvais résultats publiés à l'automne et l'affaire G4S.

Dirk Tirez a intégré bpost en 2003 en tant que directeur du département juridique. Il est ensuite devenu secrétaire général. Auparavant, il a occupé diverses fonctions au sein de cabinets d'avocats privés et a conseillé le ministre des Finances belge pendant plusieurs années. Il a également été directeur juridique pour l'Europe et secrétaire général de NASDAQ Europe, filiale du Nasdaq Stock Market, Inc.