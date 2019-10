Échec de la concertation dans le secteur du gardiennage

Direction et syndicats du secteur du gardiennage se sont retrouvés en concertation mercredi. Faute d'avancées, celle-ci a été suspendue dans la nuit.

La concertation entre syndicats et employeurs dans le secteur du gardiennage a été suspendue la nuit dernière, indique Steve Rosseel de l'ACV (CSC) Alimentation et Services. Les négociations n'ont pas délivré de résultat, explique-t-il dans une déclaration.

Une réunion d'information est prévue vendredi avec les délégués sur le contenu des négociations et des accords seront dégagés sur les actions , ajoute-t-il. Mardi, des actions avaient été menées devant le siège de l'Otan avec des perturbations à Brussels Airport.

Les syndicats essaient, depuis le mois de juin, de dégager un accord sur le relèvement du pouvoir d'achat et l'amélioration des conditions de travail au sein du secteur. Il n'est plus possible de travailler comme agent de gardiennage sans que la flexibilité exigée soit mieux rémunérée, estime la branche.