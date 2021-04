Éditions Érasme crée des liens entre les jeunes et le monde de l'entreprise

Sensibiliser les jeunes au monde de l'entreprise, telle est l'ambition d 'Éditions Érasme. À côté des magazines pour enfants Dorémi, Bonjour et Tremplin, la maison d'édition lance Studio Averbode. Via ce nouveau concept, les entreprises, les organisations et les autorités publiques transmettront leurs connaissances aux jeunes.

Un lieu d'échanges

Barbara Vangheluwe, CEO d'Éditions Érasme, parle de "Corporate Educational Responsibility". "Il est important pour les entreprises, les autorités publiques et les organisations de tisser des liens avec les enfants et les jeunes le plus tôt possible. Après tout, ce sont les clients ou les employés de demain."