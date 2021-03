Ekopak précise son arrivée sur les marchés boursiers

La rumeur circulait déjà depuis quelques jours: Marc Coucke envisageait avant l'été une IPO de Ekopak dont il détient plus de 49%. Si le calendrier n'est pas encore précisé, l'opération est lancée.

Ekopak va faire son entrée sur les marchés boursiers. La société flamande active dans les économies et les épurations d'eau et qui compte parmi ses actionnaires Marc Coucke, annonce son intention de lever quelque 50 millions d'euros, voire jusqu'à 69 millions si l'offre de surallocation (10 millions) et la green shoes (9 millions) sont souscrites. Objectif financer son projet Waas.