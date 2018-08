En 2020, Ikea vous vendra des chaises moulées sur mesure

L'e-sport est en plein essor. Même si vous n'êtes pas vous-même un fan du gaming, vous n'avez pas pu passer ces dernières années à côté de ce business de plus en plus lucratif. Et cela, Ikea l'a bien compris et entend se tailler une part du gâteau.

Quand on pense au gaming, on pense plutôt à des besoins de puissance d'ordinateur, de qualité d'écran ou de son. Du coup, vous allez vous demander ce qu'Ikea, le géant mondial de l'ameublement, vient faire là-dedans. Et bien pour la simple et bonne raison que d'être un gamer demande de rester assis sur sa chaise pendant des heures. Et si vous travaillez dans un bureau, vous devez certainement connaître les maux de fesses et de dos que cela peut engendrer.