En réorganisation judiciaire, TBC-Post parvient à séduire de gros clients

Le concurrent belge de bpost a demandé et obtenu la PRJ, qui le met à l’abri de ses créanciers. Mosaic (TBC-Post) a perdu un gros client (ING), mais vient d’en gagner deux autres, Euro Fides et Deutsche Post.

TBC-Post, le petit opérateur indépendant qui est quasiment le seul à concurrencer bpost dans les services postaux en Belgique, vit des temps difficiles. Mosaic , l’entreprise qui travaille sous cette dénomination commerciale, est placée depuis le mois de mai sous la protection qu’offre la procédure en réorganisation judiciaire (PRJ). Et elle vient de voir le tribunal de l’entreprise du Brabant wallon accepter de prolonger cette mesure de protection contre ses créanciers pour trois mois supplémentaires, c’est-à-dire jusqu’à la mi-décembre.

Pour différentes raisons, Thierry Brugma , le fondateur et patron de la société, a bon espoir de relancer la mécanique de manière durable et d’ainsi convaincre ses créanciers de sa viabilité.

Marchés publics oubliés

Les administrations ont oublié de jouer le jeu des marchés publics et Mosaic s’est vue contrainte de poursuivre celles-ci en justice, pour les forcer à lancer des appels d’offres.

Cela aurait permis au nouvel entrant de se faire la main en décrochant plusieurs de ces marchés, d’autant plus intéressants qu’ils concernent souvent des zones à desservir très rapprochées (les communes, par exemple, adressent 97% de leur courrier à des destinataires situés sur leur territoire): plus facile, dans ces conditions, d’engager des facteurs localement... Las! Les administrations ont oublié de jouer le jeu des marchés publics et Mosaic s’est vue contrainte de poursuivre celles-ci en justice, pour les forcer à lancer des appels d’offres.