Faible croissance en vue pour bpost, l'action souffre

Bpost entend devenir en 2022 un acteur international de la logistique de l’e-commerce. Pour la période 2019-2022, elle vise un Ebit organique normalisé de l’ordre de 390 à 440 millions d’euros et fera le nécessaire pour être en mesure de maintenir le dividende.

Bpost tient ce jeudi son "capital markets day" , sa journée consacrée aux investisseurs. Cette rencontre avec les analystes financiers intervient après la longue et inexorable dégringolade de l’action, entamée en mars dernier, qui l’a fait passer récemment sous le seuil de son prix d’introduction en Bourse. Autant dire que cette rencontre et le discours de la direction seront scrutés par le marché.

Acteur international de la logistique et de l'e-commerce

L’objectif affiché par bpost pour 2022 est de devenir un acteur international de la logistique de l’e-commerce avec 45 % de ses revenus qui proviendront des activités en dehors de la Belgique et avec 60% des revenus générés par les activités liées aux paquets et à la logistique.

->Une croissance annuelle du chiffre d'affaires de Radial de +7 à 9 % entre 2019 et 2022 et d’une contribution à l’EBITDA de l'ordre de 100 à 120 millions de dollars d'ici 2022.

->Une croissance à deux chiffres du volume des paquets Be-Ne, partiellement compensée par un mix de prix compris entre -3 % et -6 %

->La baisse du volume du courrier atteignant progressivement -9 % d'ici 2022, partiellement compensée par un effet prix/mix supérieur (environ 50 % de la baisse de volume) et des améliorations de productivité dues aux options de réduction des coûts ;

On se rappellera qu’une hausse des coûts a conduit bpost à revoir ses ambitions annuelles à la baisse début mai, enfonçant encore davantage le titre. Les difficultés rencontrés au niveau de Radial avec des retards dans les objectifs de marge au sein de cette nouvelle acquisition n’ont pas arrangé les choses.

Objectifs financiers

Pour la période 2019-2022 , l’opérateur table sur un Ebit organique normalisé de l’ordre de 390 à 440 millions d’euros avec une année 2019 qui devrait se situer dans le bas de cette fourchette. Ces chiffres sont inférieurs à l'Ebit dégagé en 2016 et 2017 (plus de 490 millions d'euros).

Bpost souligne, en outre, que le 20 juin, Standard & Poor’s a lui attribué une notation de crédit à long terme et à court terme de, respectivement, A et A-1. Cette notation reflète le solide profil financier que la vision et la stratégie de bpost devraient générer assure le groupe.