Fumée blanche à Liège pour l'arrivée d'Alibaba

Alibaba à Liège, c'est fait! Le géant chinois de l'e-commerce déposera bel et bien ses valises à Liege Airport. Le conseil d'administration de l'aéroport liégeois, qui se réunissait ce jeudi, a approuvé à l'unanimité cette arrivée d'Alibaba via sa filiale logistique Cainiao.

La société Liege Airport a réuni, elle aussi, ses administrateurs pour leur présenter le dossier Alibaba, et ce… pour la troisième fois, selon nos informations. En cause? Le frein mis par le groupe français "Aéroports de Paris", un des administrateurs de Liege Airport disposant d'une majorité de blocage de 25%.

"Quand on lisait la presse ce jeudi matin, on pouvait penser que ça n'allait pas se faire. Ce soir, je peux vous dire que le conseil d'administration de Liege Airport vient d'approuver ce point à l'unanimité. Il y aura donc bientôt sur le tarmac liégeois des Chinois, des Russes, des Américains et des Wallons", a affirmé le ministre wallon en charge des Aéroports, Jean-Luc Crucke, selon qui "le social, l'écologie et l'économie constituent les 3 branches d'un triangle qui doivent fonctionner ensemble".