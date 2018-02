GFI lance une OPA sur Realdolmen

Realdolmen fait l'objet d'une offre d'acquisition du spécialiste français des services informatiques, GFI International, au prix de 37 euros par action. L'action du groupe d'Huizingen, ex-filiale de Colruyt, a clôturé jeudi à 33,30 euros. Le prix d'OPA représente donc une prime de 11% par rapport au dernier cours de clôture.

Le groupe français GFI Informatique, spécialiste des services et solutions numériques, et Realdolmen , coté sur Eurnonext Bruxelles, annoncent ce vendredi la signature d'un protocole d'accord: GFI Informatique va déposer une offre portant sur l'ensemble des actions de Realdolmen pour un prix de 37 euros par action. Jeudi, l'ex-filiale informatique de Colruyt installée à Huizingen a clôturé à 33,30 euros. L'offre constitue donc une prime de 11% sur le dernier cours de clôture (et une prime de 22% et 28% par rapport aux prix moyens pondérés par les volumes des 3 et 6 derniers mois).

Le conseil d'administration de Realdolmen soutient l'offre à l'unanimité.

L'action est suspendue en Bourse ce matin.



→ Les détails de l'offre

Le projet d'acquisition est une offre publique volontaire et conditionnelle en numéraire portant sur l'ensemble des actions et warrants en circulation de Realdolmen au prix de 37 euros par action et pour un prix équivalent par warrant. Le prix offert correspond à une valeur d'opération de l'ordre de 196 millions d'euros.



A quelles conditions? La réalisation de l'offre est conditionnée à l'obtention par GFI de plus de 75% du capital de Realdolmen sur la base d'un capital entièrement dilué et de plus de 75% des droits de vote. Un groupe d'entités et de personnes liées à la famille Colruyt et QuaeroQ CVBA, actionnaires de long terme de Realdolmen représentant ensemble 21,94% du capital de la société, ont conclu avec GFI Informatique un engagement d'apporter leurs actions à l'offre. Mais Realdomen n'apportera pas ses 3.192 actions auto-détenues à l'offre.

L'offre sera déposée à la FSMA "d'ici quelques jours".

1.400 travailleurs RealDolmen emploie 1.400 travailleurs

"Pour nos employés, nos clients et nos partenaires, cette opération ouvre l'accès à un écosystème international nouveau et élargi, leur permettant de mieux réaliser leurs objectifs et leur potentiel" (Marc De Keersmaecker, directeur général de Realdolmen)

→ RealDolmen présentait ses résultats pour le 3e trimestre

En 2017, le chiffre d'affaires de Realdolmen, ex-filiale de Colruyt, a progressé de 1,1%, avec un rebond de l'activité IT & Business Consulting (+4,9%) et un léger déclin du département IT & Business Support Services. Realdolmen dit espérer pour l'exercice annuel une augmentation du chiffre d'affaires pour IT & Business Consulting, afin de dépasser les 5 %. Le chiffre d'affaires du segment IT & Business Support devrait légèrement reculer. Les marges Rebit annuelles devraient s’accroître et s’élever à 5% "ou légèrement plus". Consultez le communiqué ici

Pour rappel, pour l'exercice annuel 2016/2017, le groupe d'Huizingen avait réalisé un chiffre d'affaires de 243,8 millions d'euros et un bénéfice de 10,971 millions.

→ Et... GFI International présentait aussi ses résultats (annuels)