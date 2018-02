Herman Nijns, Randstad: "L'intérim n'est pas un sous-statut"

Avec ses 45.000 intérimaires, Randstad est un des plus gros employeurs du pays. Herman Nijns, CEO de Randstad Belux, explique en quoi l’intérim remplit une fonction sociétale précieuse en favorisant la mise à l’emploi des personnes peu qualifiées et la reconversion des personnes qui ont perdu leur emploi.

Au passage, il répond à l’ancien ministre Frank Vandenbroucke (sp.a), le "père" des titres-services, pour qui le dispositif serait en train de dévier de son objectif de départ.

Que répondez-vous aux syndicats lorsqu’ils assimilent l’intérim à de l’emploi précaire?

Nos collaborateurs méritent mieux que d’être qualifiés de consultants en précarité. Nous fonctionnons dans un cadre très réglementé. Un intérimaire est payé au même salaire qu’un salarié fixe. Sur l’ensemble des gens qui passent par chez nous, 40% évoluent vers un travail fixe. D’autres, en revanche, ont besoin de ce statut flexible pour des raisons personnelles. Au final, il reste un petit groupe de personnes qui ne parvient pas à s’extraire de l’intérim mais sur lequel nous travaillons. Nous prenons nos responsabilités sociétales et je tends la main aux syndicats en les invitant à abandonner cette rhétorique dépassée.

Les pénuries croissantes sur le marché de l’emploi exercent-elles une pression à la hausse sur les salaires de vos intérimaires?

Sauf pour certains profils d’experts, nous n’observons pas de pression à la hausse sur les salaires. Un salaire honnête reste un paramètre important, mais il y a aussi d’autres moyens pour attirer de bons candidats, comme la mobilité ou l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Il n’y a pas que le salaire, il faut aussi aimer son job. Nous payons les gens et nous les payons même bien, mais il faut aussi veiller à la qualité du job et à l’atmosphère de travail. En outre, nous devons parfois aussi modérer les exigences des employeurs. Certaines entreprises sous-estiment les pénuries et formulent des exigences irréalistes.

La révolution digitale ne risque-t-elle pas de détruire des emplois dans votre secteur?

"En 2018, nous allons engager 350 consultants, après en avoir déjà engagé 115 en 2017." herman nijns ceo randstad belux

Nous aurons toujours besoin de nos agences et de nos consultants pour susciter l’interaction entre les candidats et les entreprises. Le digital permet de se débarrasser de certaines opérations administratives répétitives ou encore de développer des moteurs de recherche pour favoriser le "matching" entre l’offre et la demande. En 2018, nous allons engager 350 consultants, après en avoir déjà engagé 115 en 2017. C’est un signal positif qui illustre que le digital et l’humain ne sont pas incompatibles.

Faut-il flexibiliser davantage encore le travail étudiant comme le préconisent certains parlementaires?

Nous ne sommes pas spécialement demandeurs. Les horaires ont été assouplis à 475 heures par an, ce qui est une bonne chose. Mais je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’aller plus loin encore, sous peine de voir les étudiants prendre la place des personnes peu qualifiées. Nous tenons à conserver un certain équilibre entre les différentes catégories. Il faut également protéger les étudiants, sachant qu’un tiers d’entre eux nous confient que le travail de jobiste a un effet négatif sur leurs études.

Frank Vandenbroucke plaide pour une suppression de la déductibilité des titres-services afin de réorienter les moyens budgétaires vers une revalorisation des salaires des intérimaires.

Je n’ai pas de problème avec un processus de phasing-out. Les titres-services ont permis de sortir un grand nombre d’emplois de l’économie souterraine. On peut réduire la déductibilité sans pour autant devoir redouter que ces emplois repartent dans le travail au noir. En Wallonie, la déduction n’est plus que de 15%, alors qu’elle est toujours de 30% en Flandre. Or je ne constate pas un effondrement de l’emploi des titres-services en Wallonie. Cela étant, je parle pour notre entreprise, pas au nom du secteur.

Frank Vandenbroucke estime également que les titres-services emploient trop d’étrangers au détriment des Belges peu qualifiés.

Nous employons une proportion importante d’allochtones de première ou de deuxième génération. En revanche, les personnes venues directement de l’étranger ne sont qu’une petite minorité, 5% tout au plus. Par ailleurs, nous avons une unité spécialisée dans le cross border staffing qui recherche des profils à l’étranger (Pologne, Portugal, etc.) pour des métiers en pénurie. Nous employons actuellement un peu plus de 200 personnes par ce canal de recrutement. Le phénomène est donc très limité.

Que faites-vous avec un client qui ne veut pas de candidats d’origine étrangère?